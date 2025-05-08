Москва, 8 мая, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен полностью разрушить политическое наследие своего предшественника Джо Байдена. Об этом ИА Регнум заявил директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко. Так собеседник агентства прокомментировал анонсированное трамповской командой разоблачение, связанное с ненадлежащим поведением Байдена.

Global Look Press

Как сообщает со ссылкой на источники американское издание Politico, Белый дом в скором времени опубликует прежде необнародованную запись беседы Байдена со специальным прокурором Робертом Хуром. Последний занимался расследованием возможных правонарушений со стороны экс-президента, когда в принадлежащих ему помещениях были обнаружены государственные документы, включая и секретные. Они не должны были покидать Белый дом, сам Байден не смог внятно объяснить, почему он нарушил протокол. Расследование Хура не привело ни к какому наказанию для политика.

«Аудиозаписи Хура подтвердят то, что является одним из крупнейших сокрытий фактов в американской истории», — пообещал Майк Дэвис, один из советников Трампа.

Несмотря на то, что нынешнему президенту и его предшественнику уже не предстоит бороться за пост, не стоит недооценивать трамповский компромат, считает Минченко.

«Для Трампа принципиально важен демонтаж всего наследия Байдена. Более того, у новой администрации подготовлен и план по отмене последних распоряжений и указов президента-демократа. Потому что они были подписаны не им лично, а вообще не пойми кем, у кого в руках было факсимиле его подписи. Поэтому Трампу важно Байдена, что называется, «добить». Тем более, что демократ сейчас вернулся, так сказать, в публичную политику, на днях дал интервью, где много говорил о преемнике, о том, что в его президентство было лучше, а Трамп занимается какой-то чепухой, разваливает экономику, разрушает систему американских союзов и так далее. И у демократов не появилось сильной альтернативной фигуры, так что по Байдену пройтись, конечно же, сам бог велел», — подчеркнул собеседник агентства.

Вопрос стоит именно о возможностях Трампа лишний раз скомпрометировать Байдена, дело не в том, насколько в реальности жуткими будут сами информационные поводы, уверен Минченко.

«Но в целом надо понимать, что демократы сами выпустили джинна из бутылки, когда организовали целую серию уголовных дел против Трампа. И логично, что он теперь считает себя в полном праве отплатить им такой же монетой», — подытожил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этом месяце Трамп обвинил Байдена в том, что при его президентстве США теряли до $6 млрд ежедневно. По словам действующего президента, ему удалось улучшить показатели всего за сто первых дней текущего срока. В первую очередь Трамп ставит себе в заслугу введение повышенных пошлин на ввозимые в США из-за рубежа товары. Причём эти тарифы коснулись не только американских конкурентов, но даже партнёров, в частности государств — членов Евросоюза.