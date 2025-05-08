Анкара, 8 мая, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Отмена рейсов авиакомпании Turkish Airlines из Москвы и Петербурга затронет более 15 тыс. человек, сообщили 8 мая в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Авиакомпания отменила более 30 рейсов.

«По агрегированной информации от участников рынка, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тыс. человек (включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло)», — сказано в сообщении.

В Анталье туроператоры разместили в отелях с питанием более 1,5 тыс. человек с отменённых рейсов в Россию. Решается вопрос с размещением туристов в Даламане.

В АТОР заявили, что в течение дня число туристов, которые должны вылететь в Россию, значительно увеличится, а рейсы могут не быть отправлены и 9 мая. Часть пассажиров пересадят на другие рейсы, но свободных мест очень мало, отметили в ассоциации.

Тем, чьи рейсы из Турции были отменены, рекомендовали оставаться на связи с отельным гидом, который первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Turkish Airlines отменила все запланированные на 8 мая рейсы из курортов Анталья, Даламан и Бодрум в Россию. В авиакомпании заявили, что решение связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах.

Вечером 6 мая и в ночь на 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолётов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда других городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.

Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что ситуация с рейсами иностранных авиакомпаний, возникшая из-за задержек в российских аэропортах, стабилизируется в ближайшее время. Он отметил, что с учетом ситуации с расписанием авиарейсов в аэропортах Московского региона было отменено ограничение использования петербургского аэропорта Пулково в качестве запасного.