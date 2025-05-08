Москва, 8 мая, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Правительство России утвердило список песен о Великой Отечественной войне, которые разрешено бесплатно использовать в ходе праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В данный перечень вошел знаменитый марш «Прощание славянки», а также еще 52 композиции, среди которых «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли» «На безымянной высоте» и «Синий платочек».

«Эти песни можно безвозмездно использовать в ходе праздничных концертов, митингов и шествий, памятных церемоний, в теле — и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в дни воинской славы или памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении правительства.

В пресс-службе также уточнили, что данное распоряжение является частью работы по реализации новых норм федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Как передавало ИА Регнум, 5 мая «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano исполнили в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет. Это выступление было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив исполнил песни «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка», а также современные произведения.