Ватикан, 8 мая, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане днём 8 мая пошёл чёрный дым. Кардиналы и во втором голосования не избрали нового папу римского.

Global Look Press

Конклав начался 7 мая. Перед его началом состоялась традиционная процедура аннулирования свинцовой печати и «перстня Рыбака», которые принадлежали папе Франциску.

После торжественной мессы кардиналы собрались в Сикстинской капелле. Её двери заперли. В этот день 133 кардинала провели один тур голосования.

Далее выборщики будут голосовать до четырёх раз в день, выбирая папу из своего состава. Сигналом об избрании станет белый дым из трубы Сикстинской капеллы.

Как передавало ИА Регнум, папа Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а один из наиболее вероятных преемников Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В числе основных кандидатов также упоминались филиппинский кардинал Луис Антонио Гокима Тагле, президент конференции епископов Италии кардинал Маттео Дзуппи, латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и французский кардинал Жан-Марк Авелин.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с ИА Регнум отмечал, что два основных кандидата, Паролин и Дзуппи, хорошо относятся к России и в случае своего избрания будут в этом вопросе продолжать линию Франциска.