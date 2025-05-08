Брюссель, 8 мая, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Евросоюз перевел Украине очередной транш с доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Об этом 8 мая сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Eugen Kotenko/Global Look Press

Он уточнил, что речь идет о сумме в размере €1 млрд.

«Сегодня мы перевели еще €1 млрд в рамках программы «Группы семи» на €45 млрд из доходов от активов РФ», ― написал он в соцсети X.

По словам еврокомиссара, в текущем году по этой программе Украина получила €6 млрд, и Еврокомиссия намерена в будущем перевести ей еще €12 млрд.

На сайте Еврокомиссии сообщается, что это четвертый транш кредита макрофинансовой помощи Украине. Эти кредиты должны быть погашены за счет доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Европейский союз запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных российских активов для предоставления их Украине. В документе отмечалось, что получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года.

21 мая 2024 года совет ЕС официально утвердил решение, которое позволит использовать доходы от замороженных активов РФ на поддержку Украины, в том числе на закупку оружия для ВСУ. В этот же день совет утвердил график переводов Киеву, согласно которому распределение прибыли от замороженных на территории ЕС активов «на нужды Украины» будет пересматриваться ежегодно, а первый этап пройдёт в период до 1 января 2025 года.

9 апреля 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от стран ЕС 1 млрд евро в рамках кредита G7, обеспеченного доходами от замороженных российских активов.

2 мая агентство Reuters, ссылаясь на документы и источники, написало, что Европейский депозитарий Euroclear планирует использовать почти €3 млрд замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам в РФ, средства которых попали под ответные санкции Москвы.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Евросоюз в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь указал, что Россия никогда не откажется от прав на свои замороженные активы и не перестанет защищать эти права.