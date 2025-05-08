Москва, 8 мая, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров продолжили общение за чашкой чая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости

На опубликованных кадрах видно, что лидеры беседуют тет-а-тет, улыбаясь друг другу. На столике перед Путиным и Си стоит белый чайный сервиз, на блюдцах разложены сладости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что во время чаепития один на один, запланированного после официальных мероприятий, Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, обсудят «наиболее чувствительные и деликатные вопросы». К таковым относятся тема Украины и взаимодействие Москвы с Вашингтоном, уточнил он.

В Кремле отмечали также, что в последние годы все российско-китайские саммиты сопровождаются переговорами лидеров тет-а-тет.

Как сообщало ИА Регнум, официальные переговоры лидеров России и КНР продлились 3,5 часа. Ранее в Кремле отмечали, что в рамках встречи Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах, в том числе и один на один.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина. Поставив подписи под документами под аплодисменты присутствующих, лидеры государств обменялись рукопожатиями.

После подписания документов Путин отметил, что встреча прошла в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Переговоры с китайским коллегой, добавил он, были продуктивными. Ранее в этот день президент подчеркнул, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю.