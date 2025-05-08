Москва, 8 мая, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Авиакомпании «Аэрофлот» и подконтрольная группе компаний «Россия» планируют вернуться к штатному расписанию к 18:00 мск 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Аэрофлот», включая собственные рейсы и рейсы авиакомпании «Россия» под кодом SU, планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 сегодняшнего дня», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале перевозчика.

Ранее «Аэрофлот» предупредил об отмене или об объединении рейсов из-за ограничений в работе российских аэропортов. В компании добавили, что пассажирам отмененных рейсов предложат поменять билеты или полностью вернуть их стоимость. Обслуживание им предоставят в соответствии с федеральными авиационными правилами в зависимости от продолжительности ожидания вылета.

Как передавало ИА Регнум, вечером 6 мая Росавиация предупредила о возможных задержках авиарейсов в Центральной России. Официальный представитель ведомства Артём Кореняко пояснил, что в связи с ограничениями на работу аэропортов самолеты, следующие в Москву, уходят на запасные аэродромы. Задержки в выполнении последующих рейсов возможны из-за позднего прибытия воздушных судов в первоначальные аэропорты назначения.

По данным Росавиации на 23:45 мск 7 мая, 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, прилетели в аэропорты первоначального назначения.

В ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали о том, что ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов. Они затронули не менее 60 тыс. пассажиров.