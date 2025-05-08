Москва, 8 мая, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Российская сторона регулярно контактирует с США, в том числе по вопросу урегулирования на Украине. Об этом 8 мая в интервью Первому каналу сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

«Мы постоянно находимся в контакте с американцами <…>, в том числе используем наши отношения со спецпредставителем [президента США Стивом] Уиткоффом, и не только с ним», ― уточнил помощник главы государства.

По его словам, эти контакты не ежечасные, но происходят раз в два дня, а иногда и каждый день.

Ушаков пояснил, что это связано с продолжением диалога с новой американской администрацией, который Москва ведет как по Украине, так и по некоторым другим вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Дональда Трампа начала выстраивать новую линию взаимодействия с РФ, направленную на восстановление двусторонних отношений, разрушенных его предшественником Джо Байденом. В рамках этого процесса уже состоялся ряд дипломатических контактов различного уровня, в том числе 10 апреля в Стамбуле прошли закрытые переговоры между российскими и американскими представителями.

До этого, 27 февраля, состоялась встреча в Турции, она была посвящена восстановлению полноценной работы дипломатических миссий двух стран. Лавров, комментируя переговоры, заявил, что по этому вопросу наблюдается наблюдается определенное продвижение.

Положительная динамика в отношениях стала особенно заметна после телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа 12 февраля. Полуторачасовая беседа лидеров двух стран была в том числе посвящена поиску путей урегулирования украинского конфликта. По ее итогам стороны договорились поддерживать регулярные контакты и возможности провести личные встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля отметил, что идет кропотливая работа по устранению ущерба, который нанесла отношениями Москвы и Вашингтона администрация Байдена. Для их нормализации нужно будет сделать еще много шагов.

Представитель Кремля добавил, что реанимировать отношения практически с нуля — это дело очень сложное, требует очень напряжённых дипломатических и иных усилий, но в российско-американском диалоге всё движется очень хорошо.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 апреля заявил, что Москва продолжит развивать отношения с Вашингтоном, но не в ущерб своим стратегическим партнерам. По его словам, вскоре будет видно, что у России и США обоюдный интерес к диалогу. Стороны стремятся договориться о балансе интересов и продолжают обсуждать самые разные сферы.