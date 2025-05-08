Москва, 8 мая, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Москва приветствует создание китайскими компаниями производств в РФ и перенос промышленных компетенций КНР в Россию, заявил 8 мая в ходе переговоров делегаций двух стран в Москве президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Назвав энергетику локомотивом экономических связей двух стран, Путин отметил, что укрепляется и взаимодействие России и Китая в промышленной сфере.

«Последовательно укрепляется комплексное взаимодействие в сфере промышленности и высоких технологий. Россия стала главным импортёром китайских автомобилей в мире. Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — заявил президент.

Путин также отметил, что Россия продолжит создавать для китайских компаний комфортные условия для работы в РФ.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Также состоялись переговоры делегаций двух стран, в ходе которых было подписано несколько соглашений, в том числе обновлённое двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и Совместное заявление по глобальной стратегической стабильности.

Путин в начале переговоров отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что Россия и КНР демонстрируют уверенную, стабильную и устойчивую динамику двусторонних отношений в новую эпоху.