Вашингтон, 8 мая, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента США Джо Байдена, которая «обнажит одно из величайших сокрытий правды» в истории страны. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на источники.

IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Согласно публикации, речь идет об интервью Байдена спецпрокурору Роберту Хуру в 2024 году. Оно проводилось в рамках расследования о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, Хур усомнился в состоянии памяти тогдашнего президента.

Также уточняется, что после интервью Байден не хотел передавать его запись в комитет палаты представителей по надзору. Теперь же администрация Трампа намерена опубликовать ее.

«Запись откроет одно из величайших сокрытий правды в американской истории», — заявил в беседе с изданием приближенный к Трампу адвокат Майк Дэвис.

В материале также указано, что команда Байдена уже готовится к возможному обнародованию этого интервью.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США, полной и абсолютной катастрофой для Америки. По мнению Трампа, миграционная политика Байдена и его команды привела к росту в США различных форм насильственных преступлений, включая радикальный исламский терроризм.

Также Трамп отметил, что доводить ситуацию вокруг Украины до открытого конфликта с Россией было неразумно со стороны экс-главы Белого дома Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению американского лидера, украинского конфликта никогда бы не произошло, если бы он был президентом.