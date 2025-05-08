Херсонская область, 8 мая, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Женщина погибла в Днепрянах Херсонской области в результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница — осколки снаряда оборвали её жизнь на пороге собственного дома», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что ВСУ с самого утра ведут массированный артобстрел Новой Каховки и населённых пунктов округа региона.

Ранее президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ. Позже Минобороны сообщило, что ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг инициативу Москвы, заявив, что не хочет «играть в игры» по выводу России «из изоляции». Он также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Как передавало ИА Регнум, в первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Так, по данным Минобороны, 6 мая российские средства ПВО сбили 524 дрона противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.

30 апреля начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки жилого сектора украинским беспилотником-камикадзе в Херсонской области.