Москва, 8 мая, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Дальнейшие шаги России по урегулированию украинского конфликта будут продиктованы итогами трехдневного перемирия. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», — ответил он на вопрос, влияют ли удары киевского режима по российской территории на готовность Кремля к прямому диалогу между сторонами.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Так, 6 мая российские средства ПВО сбили 524 дрона противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.