Москва, 8 мая, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Россия и Китай считают, что американская программа «Золотой купол» носит глубоко дестабилизирующий характер, сказано в Совместном заявлении двух стран по глобальной стратегической стабильности.

Keystone Press Agency

Документ был подписан 8 мая президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам переговоров делегаций двух стран в Москве.

«Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа «Золотой (железный) купол для Америки», которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО (противоракетной обороны. — Прим. ред.) в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет «равных и сопоставимых по силе противников», — сказано в заявлении.

В документе также отмечается, что стороны намерены наращивать взаимодействие и уплотнять координацию для решительного противодействия курсу Вашингтона на «двойное сдерживание» России и Китая.

Как передавало ИА Регнум, в марте телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что в США в срочном порядке разрабатывают систему Golden Dome («Золотой купол»), предназначенную для защиты от ударов ракет большой дальности. По этим данным, Белый дом приказал Пентагону не экономить деньги на данный проект. Президент США Дональд Трамп отмечал, что проект должен быть подготовлен за два месяца.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности, но пока Вашингтон не продемонстрирует реальное изменение к лучшему своей политики в отношении Москвы, нельзя всерьёз рассматривать варианты начала диалога по этой теме. Замминистра отметил, что Россия будет учитывать ядерные потенциалы союзников США — Британии и Франции, а также планы Вашингтона создать систему ПРО «Золотой купол».

Агентство Bloomberg в мае сообщило, что Трамп планирует запросить у конгресса страны рекордные $1,01 трлн на национальную оборону на следующий финансовый год, что на 13% больше показателей текущего (2024/25) финансового года.