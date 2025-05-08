Москва, 8 мая, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Российские новогодние традиции богаты и разнообразны, а включение в них празднования Нового года по китайскому календарю только добавляет радости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Зимой в Москве с большим размахом прошли празднования Нового года по лунному календарю, в которых приняли участие сотни тысяч жителей нашей столицы. Я уверен, москвичи сейчас слушают меня и вспоминают эти приятные события», — сказал президент.

«У нас много новогодних событий — и Новый год, и Новый год по старому стилю, а теперь мы еще регулярно отмечаем и Новый год по лунному календарю», — добавил Путин.

Российский лидер напомнил, что 2024–2025 годы объявлены в РФ и КНР перекрестными годами культуры. «В 30 городах России и 50 городах Китая уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий — гастролей театров, музейные выставки, кинематографические фестивали», — сказал глава государства.

Президент также отметил рост туристических обменов благодаря режиму безвизовых поездок между Россией и Китаем. «В 2024 году в КНР побывали 1,6 млн россиян и порядка 1,2 млн китайских граждан посетили Российскую Федерацию», — подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин отметил также успешное участие спортсменов двух стран в проходивших в РФ Играх БРИКС и Играх будущего и в КНР — Играх большого Алтая.