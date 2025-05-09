Москва, 9 мая, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Торжественный парад прошел на Красной площади в Москве в честь Дня Победы. 9 мая 2025 года Россия празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

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Двухчасовой парад традиционно начался в 10:00 по московскому времени. Его транслировали крупнейшие российские телеканалы. Кроме того, следить за главным событием дня можно было на онлайн-платформах или на больших экранах, установленных в центре и в каждом округе Москвы.

Программа парада включает вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление главы государства и минуту молчания. Затем торжественным маршем пройдут почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие и оркестр.

Особое место в составе парадных расчетов отведено участникам специальной военной операции.

По брусчатке прошла военная техника разных эпох, во главе колонны боевых машин по традиции проследовал легендарный танк Т-34. Завершили парад авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи», пролетевшие на низкой высоте. Решение о проведении воздушной части парада принимается в этот же день из-за возможной неблагоприятной погоды.

Ожидалось, что лидеры 29 государств будут присутствовать на параде Победы: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии. Позже стало известно, что Азербайджан и Лаос будут представлены на уровне министров.

На парад также пригласили глав более 150 аккредитованных в России дипломатических представительств, представителей оборонных ведомств 34 государств и иностранных ветеранов.

Готовиться к 80-му юбилею Победы начали заранее. Указ о проведении празднования президент Владимир Путин подписал 31 июля 2023 года. Он указал на всемирно-историческое значение победы советского народа над гитлеровской Германией и поручил Российскому организационному комитету «Победа» координировать деятельность по подготовке торжественных мероприятий. В сентябре того же года на заседании оргкомитета «Победа» Путин поручил сделать их не только яркими и торжественными, но и наполнить глубоким содержанием.

Позже глава государства объявил 2025-й Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он пояснил, что так россияне почтят память о подвигах всех своих предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.

«Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — заявил Путин.

Прошлая круглая дата Великой Победы пришлась на весну 2020 года. Тогда, несмотря на ограничения, парад на Красной площади состоялся.

Президент не раз подчеркивал, что для россиян 9 Мая — особый день, символизирующий Победу над нацизмом. Поэтому, отмечал он, события 1941–1945 годов в России называют Великой Отечественной войной.