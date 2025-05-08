Москва, 8 мая, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Планы Киева запугать иностранных лидеров перед визитом в Москву на празднование юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая были сорваны. Об это заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вы знаете, из Киева было много сигналов. С помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. Мне кажется, что упомянутые цифры говорят о том, что иностранные лидеры люди гордые, самостоятельные, и конечно, они не испугались. И практически все те лидеры, которых мы приглашали, они уже в Москве или прибудут в ближайшие часы. С уверенностью могу сказать, что эти планы Киева [по запугиванию иностранных лидеров] были сорваны», — сказал Ушаков журналисту Первого канала.

28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии и даже выступил с угрозами атаковать парад Победы.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, гости парада Победы в Москве после угроз со стороны Зеленского уже не сомневаются в его террористической сущности. Его заявления лишь укрепили понимание мировых лидеров, с кем они в лице Зеленского имеют дело, отметила Захарова. Она назвала главу киевского режима «террористическим чудищем», которое было взращено на западные деньги, снабжено западными вооружениями и развращено западной вседозволенностью ради нанесения России «стратегического поражения».

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Минобороны РФ отметило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не соблюдают перемирие — с начала суток украинская армия нарушила режим прекращения огня 488 раз.

Ушаков ранее сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Венесуэлы Николас Мадуро.