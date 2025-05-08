Москва, 8 мая, 2025, 15:51 — ИА Регнум. В Москве состоялся митинг напротив посольства ФРГ, направленный на защиту исторической правды в преддверии празднования 80-летия Великой Победы.

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Мероприятие было организовано политической партией «Справедливая Россия — за правду». Участники митинга выразили недовольство антироссийской политикой ФРГ, их поддержкой Украины и стран Прибалтики, а также попытками фальсификации истории. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, члены партии и молодое ее поколение.

«Последовательная военная, политическая, финансово-экономическая поддержка Германией Украины и стран Прибалтики направлена на формирование в этих странах антироссийских режимов, которые сознательно проводят политику пересмотра итогов Второй мировой войны, восхваления нацистских преступников и их молодых последователей, уничтожения монументов павшим героям Советской армии», — говорится на сайте партии.

Еще одной важной темой данного митинга стала позиция ФРГ по поводу присутствия российских представителей на праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. В партии выразили надежду, что в Германии осталось еще достаточно антифашистских политических сил, которые будут способны внести свой вклад в сохранение исторической правды.

Ранее советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в разговоре с ИА Регнум заявил, что инициатива Германии о недопуске россиян и белорусов к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне говорит не только о возрождении нацизма, но также о переписывании истории и искажении роли Советского Союза в той войне.