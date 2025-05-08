Москва, 8 мая, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Гости парада Победы в Москве после угроз со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского уже не сомневаются в его террористической сущности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Danylo Antoniuk/Global Look Press

Зеленский ранее пригрозил атаками на Москву в День Победы.

«Всё, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почётным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

Слова Зеленского лишь укрепили понимание мировых лидеров, с кем они в лице Зеленского имеют дело, сказала официальный представитель МИД. Она назвала главу киевского режима «террористическим чудищем», которое было взращено на западные деньги, снабжено западными вооружениями и развращено западной вседозволенностью ради нанесения России «стратегического поражения».

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста международного масштаба. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.

В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру. 8 мая Минобороны отметило, что ВСУ не соблюдают перемирие — с начало суток украинская армия нарушила режим прекращения огня 488 раз.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Венесуэлы Николас Мадуро.