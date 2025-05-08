Берлин, 8 мая, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Федеральное ведомство по защите Конституции ФРГ временно приостановило классификацию партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистской. Об этом сообщила газета Bild.

Global Look Press

Отмечается, что такое положение политического объединения будет сохраняться, пока суд не вынесет решение относительно законности доклада федерального ведомства.

«Разведывательная служба добровольно заявляет суду, что она готова хранить молчание о повышении статуса с этого момента до тех пор, пока суд не вынесет решение», ― говорится в публикации.

Также сообщается, что ведомство не будет вмешиваться в работу суда Кёльна, который занимается делом. Пресс-релиз ведомства, как указывает газета, также будет удален с его сайта, по крайней мере, на время.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая немецкая контрразведка признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году отделениям партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт, что позволило действующим властям страны применять больше инструментов для слежки.

Сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Позднее адвокаты партии потребовали отозвать решение о признании партии правоэкстремистской.

Председатель комитета Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя решение контрразведки ФРГ, заявил, что после признания АдГ правоэкстремистской в Германии начался процесс самоликвидации.

«Альтернатива для Германии» подала иск в суд к контрразведке ФРГ. Ранее адвокаты правой партии направили ведомству юридическое предупреждение с призывом отозвать решение об изменении статуса партии до 08:00 по местному времени (09:00 мск) 5 мая. Этого сделано не было.

3 мая издание Bild опубликовало опрос, который показал, что около 61% немцев считают АдГ правоэкстремистской, 31% с этим не согласны, а еще 8% затруднились ответить. 79% респондентов отметили, что решение контрразведки не повлияло на их отношение к партии. Кроме того, 48% опрошенных поддерживают запрет АдГ в той или иной форме, 37% выступают против, 8% не определились, а 7% заявили, что им безразлична судьба партии.