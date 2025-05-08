Москва, 8 мая, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Ассоциация ветеранов СВО запустила проект «СВОй труд», направленный на обеспечение трудоустройства ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале ассоциации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Данный проект, презентованный заместителем министра строительства и ЖКХ Константином Михайликом и советником Ассоциации ветеранов СВО Тимуром Сираевым, представляет собой сайт и приложение, которое уже доступно в RuStore и App Store.

«Сервис позволяет ветеранам получить доступ к базе вакансий федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и крупных застройщиков», — указано в публикации.

Для использования данной платформы необходимо создать личный кабинет с указанием номера удостоверения члена Ассоциации ветеранов СВО, сформировать резюме на онлайн-конструкторе и откликнуться на интересующую вакансию.

«Функционал платформы позволяет найти вакансии по фильтрам и подписаться на обновления, следить за откликами работодателей, а также подать заявку на переобучение и повышение квалификации», — также добавили в материале.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря 2024 года в Москве на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством строительства. Документ был подписан исполнительным директором Ассоциации Дмитрием Афанасьевым и главой ведомства Иреком Файзуллиным.

По словам Файзуллина, подписание данного соглашения стало важным шагом, направленным на улучшение положения ветеранов, которые возвращаются в мирную жизнь.