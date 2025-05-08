Москва, 8 мая, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Ситуация с рейсами иностранных авиакомпаний, возникшая из-за задержек в российских аэропортах, стабилизируется в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Global Look Press

Он добавил, что с учетом ситуации с расписанием авиарейсов в аэропортах Московского региона отменили ранее введенный NOTAM на ограничение использования петербургского Пулково в качестве запасного аэропорта.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Представитель федерального агентства отметил, что это в том числе касается авиакомпании Turkish Airlines.

Как передавало ИА Регнум, авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на 8 мая рейсы из курортов Анталья, Даламан и Бодрум в Россию. Уточнилось, что такое решение было связано с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах.

Ранее в тот же день самолет турецкого лоукостера Ajet VF291, вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург, развернулся на полпути и вернулся обратно в Турцию. Решение вернуть самолет было принято якобы из-за закрытия воздушного пространства над Пулково. Но в тот момент сообщения об этом от Росавиации не поступало, и рейсы в петербургскую воздушную гавань выполнялись.

Вечером 6 мая и ночью 7 мая временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также в воздушных гаванях ряда городов, включая Нижний Новгород, Сочи, Калугу, Тамбов и Ярославль.

По данным Росавиации на 23:45 мск 7 мая, 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6–7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, прилетели в аэропорты первоначального назначения.

В ассоциации туроператоров России (АТОР) проинформировали о том, что ограничения в работе российских аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов. Они затронули не менее 60 тыс. пассажиров.