Москва, 8 мая, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Россия и Китай поддерживают все усилия, способствующие установлению мира на Украине, сказано в совместном заявлении стран о дальнейшем углублении сотрудничества, подписанном 8 мая в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

EPA/ТАСС

«Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению мира [на Украине]», — отмечается в документе.

Для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины, сказано также в заявлении.

Лидеры России и КНР 8 мая провели переговоры с участием делегаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. К переговорам был подготовлен для подписания ряд соглашений.

7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, в апреле по итогам встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с помощником министра иностранных дел Китая Лю Бинем российское ведомство заявило, что Москва открыта к реалистичным инициативам по урегулированию украинского конфликта и предложениям, учитывающим российские интересы.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД РФ также подчёркивал, что не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России.

28 апреля Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ нарушают режим перемирия. С начала суток 8 мая было зафиксировано 488 нарушений. Перемирия, которые РФ объявляла ранее, также нарушались украинской стороной.