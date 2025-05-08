Москва, 8 мая, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Россия и КНР подписали меморандум о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Документы, подписанные и принятые по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина​​​… Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) и Государственным управлением по контролю и профилактике заболеваний Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями», — говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина​​​ состоялись в Кремле 8 мая. Они продлились 3,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств в ходе встречи не обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что РФ нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем.

По итогам российско-китайского диалога лидеры стран подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что в ходе переговоров в узком составе они с председателем КНР провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между странами. Российский лидер добавил, что Россия и Китай наметили планы дальнейшей работы на перспективу, в частности, продолжать вместе модернизовать транспортную инфраструктуру. По словам президента, китайским компаниям будут создавать комфортные условия для работы в России.

Путин высоко оценил переговоры с председателем КНР. Российский лидер отметил, что они были продуктивными и прошли в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере.