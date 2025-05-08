Москва, 8 мая, 2025, 15:12 — ИА Регнум. В вопросе урегулирования украинского конфликта важно учитывать национальные интересы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

IMAGO/Francis Chung / Pool via C/Global Look Press

7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон считает слишком большим перечень требований, выдвигаемый российской стороной для урегулирования украинского конфликта.

«Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Чтобы были устранены первопричины конфликта. Это очень важно, потому что это напрямую связано с нашими национальными интересами, с гарантиями нашей безопасности», — ответил на его слова Песков.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова начать переговоры с украинской стороной без каких-либо предварительных условий.

Позднее Песков отметил, что Москва благодарна Вашингтону за посредничество на пути к разрешению украинского кризиса, однако будет заключать соглашение именно с Киевом. Он добавил, что это произойдет тем быстрее, чем больше усилий будет предпринято для разрешения проблем, спровоцировавших украинский кризис.

Сам Путин ранее неоднократно отмечал, что Москва стремится именно к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Во-первых, необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание Киевом в составе России, указывал глава государства. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, подчеркивал президент.