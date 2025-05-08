Москва, 8 мая, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном не отвечает интересам ни одной из стран, заявил в разговоре с ИА Регнум доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. При этом, по его мнению, обмен ударами ещё может продолжиться. В то же время у обоих государств есть «достижения», которые можно представить своим гражданам как успех, избежав таким образом дальнейшей эскалации.

Idrees Abbas/Global Look Press

«В наши намерения не входит обострение ситуации», — заявил 8 мая глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Его слова последовали через сутки после того, как министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф пообещал свернуть боевые действия, если Нью-Дели не станет предпринимать агрессивных шагов.

«Обеим сторонам важно сохранить лицо, причём не столько даже на международной арене, сколько для внутреннего потребителя. То есть надо заявить о каких-то своих крупных успехах. И вот недавние события создают достаточно удобную ситуацию. Индия нанесла удары по базам террористов и может отчитаться о том, что она одержала локальную победу, раскрутить это в СМИ и показать своему населению: вот, мол, мы наказали террористов за их вылазку. Пакистан в свою очередь заявляет о том, что сбил пять самолётов. Хотя Индия такое число не подтверждает, в Исламабаде могут сказать, что был дан ответ на удары. В эскалации действительно никто не заинтересован. Потому что, например, если дойдёт дело до обмена ядерными ударами (у обеих стран есть ЯО. — Прим. ред.), то от Пакистана не останется ничего, а Индия откатится назад на десятилетия. Думаю, удары по приграничным районам ещё могут какое-то время продолжаться, но пересечения регулярными войсками границы не произойдёт. Конечно, полностью исключать такой вариант нельзя», — отметил Волхонский.

Собеседник агентства также обратил внимание, что даже в ходе крупного авиационного сражения самолёты каждой страны летали над своей территорией, не вторгаясь в воздушное пространство соседа.

«То есть «красную черту» стороны не пересекают», — подчеркнул эксперт.

Что же касается возможного посредничества для урегулирования конфликта, то в данном контексте позиции Нью-Дели и Исламабада принципиально разные. И это затрудняет вмешательство третьих стран.

«И иранцы готовы стать посредниками, и Россия говорит об этом, и США, многие. Но кашмирский конфликт идёт 78 лет, — боюсь, ещё столько продлится, — и он так же далёк от разрешения, как в 1947 году. Пакистан с самого начала апеллировал к международному сообществу, к иностранным посредникам, в то время как позиция Индии заключается в том, что это двусторонняя проблема, которая должна решаться без интернационализации», — напомнил Волхонский.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 6 мая Индия начала военную операцию «Синдур» против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. В Исламабаде в то же время заявили, что удары были нанесены по гражданским объектам.

А 8 мая между самолётами ВВС двух стран произошёл масштабный бой: было задействовано 125 истребителей.