Минск, 8 мая, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 мая заявил, что «немножко задержался» во власти для того, чтобы подготовить новое поколение управленцев.

Владимир Смирнов/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Как я вам и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался, но потерпите, ведь [во власти] должны быть и опытные люди», — сказал Лукашенко на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске.

Для того чтобы сделать вывод, на что способна «молодёжь», необходимо время, отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссия — спокойная и мирная страна, и это надо беречь.

Лукашенко занимает пост главы белорусского государства с 1994 года.

Как передавало ИА Регнум, 26 января 2025 года состоялись выборы президента Белоруссии. За Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,7%. Лукашенко в седьмой раз вступил в должность главы государства.

Вице-спикер Совета Федерации, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися.

Власти Евросоюза раскритиковали белорусские выборы и назвали их несвободными. В ЦИК Белоруссии выразили удивление тем фактом, что европейские чиновники судят о голосовании, за которым их представители не наблюдали.