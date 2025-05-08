Москва, 8 мая, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединённых Наций», ― говорится в сообщении.

Поставив подписи под документами под аплодисменты присутствующих, лидеры государств обменялись рукопожатиями.

Как передавало ИА Регнум, официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина завершились в Кремле спустя 3,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств в ходе встречи не обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что РФ нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем.

Путин, приветствуя Си Цзиньпина в начале переговоров, назвал его дорогим другом и заявил, что рад новой встрече. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Председатель КНР, в свою очередь, также назвал Путина своим дорогим другом.

Российский лидер заявил, что в ходе переговоров в узком составе они с председателем КНР провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Глава государства добавил, что Россия и Китай наметили планы дальнейшей работы на перспективу, в частности, продолжать вместе модернизовать транспортную инфраструктуру. По словам президента, китайским компаниям будут создавать комфортные условия для работы в России.

Путин высоко оценил переговоры с председателем КНР. Российский лидер отметил, что они были продуктивными и прошли в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере.