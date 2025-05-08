Москва, 8 мая, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Россия хочет, чтобы ее законные интересы учли в украинском вопросе. Урегулирование конфликта возможно, если будут решены его первопричины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были соблюдены. Мы хотим, чтобы были решены первоначальные причины специальной военной операции», — сказал Песков.

Эти причины, добавил он, тесно связаны с национальными интересами России. Речь идет о вопросах безопасности, пояснил представитель Кремля.

Россия рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа понимает важность темы украинского конфликта, отметил он.

Диалог России и США продолжается, у Москвы есть возможность донести свою позицию до Вашингтона по Украине, также сообщил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что мирное урегулирование должно быть достигнуто именно с Украиной, а не с США. Россия надеется на результативность усилий Соединенных Штатов в данном вопросе, указал Песков, поблагодарив Вашингтон за помощь.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению. Он отмечал, что в первую очередь речь идет об угрозах безопасности России через расширение НАТО на восток и курсе киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия.

Президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.