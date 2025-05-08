Москва, 8 мая, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не поздравлял американского лидера Дональда Трампа с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил 8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Нет. Пока не планирует», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли Путин направить поздравления Трампу.

При этом, указал официальный представитель Кремля, российский лидер также не получал поздравлений от американского коллеги.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Глава Белого дома назвал 8 мая 1945 года днем безоговорочной капитуляции Германии и «началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны». Он также подтвердил приверженность США политике «мира через силу» и подчеркнул, что без жертв американских солдат Вторая мировая «не была бы выиграна» и мир сегодня «выглядел бы совсем иначе».

Ранее, 1 мая, политик в своей соцсети Truth Social провозгласил 11 ноября Днем победы в Первой мировой войне, а 8 мая — Днем победы во Второй мировой войне. По мнению Трампа, США выиграли обе войны, приложив для этого больше усилий, чем кто-либо в мире. Он также добавил, что в стране не праздновали эти достижения из-за того, что не находилось знающих, как это организовать, лидеров.

В январе американский лидер заявил, что «Россия помогла США» победить во Второй мировой войне, потеряв 60 млн человек. Хотя США открыли второй фронт лишь в 1944 году, а потери СССР, по официальным данным, оцениваются примерно в 27 млн человек.

Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома, напомнил, что именно на Советский Союз легла основная тяжесть борьбы с фашизмом и народ СССР заплатил за это самую большую цену. Военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте. При этом Россия помнит помощь США.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что озвученное Трампом количество жертв не соответствует официальным данным, но выразил надежду на то, что американцы разделят радость празднования 80-летия Победы.