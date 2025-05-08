Москва, 8 мая, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Юные тиктокеры принесли арендованный электросамокат и огнетушитель в помещение сгоревшего «Крокус Сити Холла» и устроили заезд для «смешного» видео. Кадры распространились в Сети.

Кадр из видео

На видео подросток в одном из помещений сгоревшего «Крокуса» использует огнетушитель «для ускорения» во время езды на арендованном электросамокате. На фоне слышна нецензурная брань и смех его товарища, который снимал происходящее. Затем тиктокеры поменялись ролями.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был проходить концерт. Они открыли огонь по гостям и сотрудникам, затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

В ноябре 2024 года две девушки опубликовали в соцсетях видео, снятое на фоне «Крокуса». На записи они шутят о произошедшем там 22 марта теракте. По данному факту полицейские провели проверку и установили личности авторов ролика. Вскоре они принесли извинения за содеянное. На камеру они заявили, что сожалеют о своём поведении и сопереживают тем, кто пострадал от действий террористов в «Крокусе».