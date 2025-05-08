Москва, 8 мая, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Именно Россия и Китай понесли наибольшие потери в ходе Второй мировой войны. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

«Пройдя через беспрецедентные тяжелые испытания, испытав все ужасы войны, наши народы совершили великий подвиг и смогли восстановить мир. При этом, как известно, понесли наибольшие потери», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что теперь Россия и Китай сообща последовательно выступают за сохранение исторической правды о Великой Победе как общей ценности для всего человечества, а также сообща противостоят попыткам фальсификации истории.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Путин заявил, что День Победы в Великой Отечественной войне является триумфом российского и советского народов, выделив особую роль РСФСР. Он сообщил, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад, война коснулась почти каждой семьи, при этом потери РСФСР в войне составили около 70%.

Ранее российский лидер отметил, что в России и многих республиках бывшего Советского Союза День Победы — один из наиболее значимых праздников. Разгром фашизма в той войне является их общим достоянием.