Москва, 8 мая, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшиеся в Кремле 8 мая. Российский лидер отметил, что они были продуктивными.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава государства в ходе заявления для прессы после подписания совместных документов добавил, что встреча прошла в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере.

«Наши переговоры с председателем Китайской Народной Республики прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, были весьма содержательными и продуктивными», ― заявил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина завершились спустя 3,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств в ходе переговоров не обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что РФ нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем.

Путин, приветствуя Си Цзиньпина в начале переговоров, назвал его дорогим другом и заявил, что рад новой встрече. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер. Председатель КНР, в свою очередь, также назвал Путина своим дорогим другом.

Российский лидер заявил, что в ходе переговоров в узком составе они с председателем КНР провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Глава государства добавил, что Россия и Китай наметили планы дальнейшей работы на перспективу, в частности, продолжать вместе модернизовать транспортную инфраструктуру. По словам президента, китайским компаниям будут создавать комфортные условия для работы в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

Председатель КНР прибыл в Москву 7 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.