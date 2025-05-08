Москва, 8 мая, 2025, 14:19 — ИА Регнум. «Газпром» неизменно идёт навстречу пожеланиям Китая и при необходимости обеспечивает дополнительные поставки газа сверх контракта, заявил 8 мая по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин.

Global Look Press

«На полную мощность вышел магистральный газопровод «Сила Сибири», по которому партнерам поставлен 31 млрд куб. м природного газа. «Газпром» неизменно идет навстречу пожеланиям китайских коллег и обеспечивает дополнительные поставки сверх контрактных обязательств», — отметил Путин.

Ранее в ходе переговоров с Си Цзиньпином президент назвал энергетику локомотивом российско-китайских связей. Он отметил, что в 2024 году Россия, лидирующая по экспорту нефти в Китай, заняла первое место и по поставкам трубопроводного газа, по отгрузке — второе, по экспорту сжиженного природного газа — третье.

Путин также заявил, что новые совместные инициативы РФ и КНР в сфере энергетики уже «на подходе»: в частности, в 2027 году ожидается запуск дальневосточного газового маршрута, который поставит Китаю до 10 млрд кубических метров в год, а в самой КНР идёт строительство атомных электростанций российского дизайна.

Как передавало ИА Регнум, лидеры России и КНР 8 мая провели переговоры с участием делегаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Путин в свою очередь заявил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.