Москва, 8 мая, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Отношения России и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Наше общее героическое прошлое, боевое братство — надежный фундамент для развития и укрепления российско-китайских отношений. И эти отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры», — сказал российский лидер.

Переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились спустя 3,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе российско-китайских переговоров лидеры не обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что РФ нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем.

Кроме того, по итогам переговоров Путин и Си подписали совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования ООН.

Как передавало ИА Регнум, председатель КНР прибыл в Москву 7 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Визит Си Цзиньпина в российскую столицу продлится до 10 мая. Он отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил о том, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Большинство лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин уже провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Кубы и рядом других руководителей.