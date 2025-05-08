Вильнюс, 8 мая, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Литва вышла из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Соответствующий документ денонсировал Сейм (парламент) на пленарном заседании.

št. srž. Arnas Čemerka

За отказ от обязательств по документу на пленарном заседании Сейма (парламента) проголосовали 107 депутатов при трех воздержавшихся, против не голосовал никто.

По словам члена комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Арвидаса Поцюса, такое решение было обусловлено «геополитической ситуацией».

Согласно Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, ее страны-участницы не могут применять, производить и передавать этот вид боеприпасов. Кроме того, документ предусматривает их полное уничтожение. При этом страна — участница договора может хранить небольшое количество таких мин, необходимое для обучения разминированию. Соглашение действует с 1999 года. Россия не является участником Оттавской конвенции.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта минобороны Литвы заявило о рекомендации оборонных ведомств властям Польши, Латвии и Эстонии выйти из конвенции для противостояния военным угрозам, в том числе якобы со стороны России. Утверждалось, что это также якобы должно укрепить оборонный потенциал указанных государств.

Уже 1 апреля глава правительства Финляндии Петтери Орпо сообщил о том, что его страна выйдет из международной конвенции о запрете противопехотных мин, что, по его словам, позволит Хельсинки «подготовиться к изменениям в обстановке безопасности более универсальным способом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона примет ответные меры, в том числе и военно-технического характера, если Польша и страны Прибалтики выйдут из Оттавской конвенции. Она уточнила, что такое решение подтолкнет страны к дальнейшей эскалации напряженности и к деградации взаимоотношений в сфере региональной и международной безопасности.