Москва, 8 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Китай является важным для нас партнером. Мы нацелены на продолжение этого очень позитивного диалога», — отметил спикер Кремля.

Песков также добавил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают глубокий и основательный диалог, что является очень полезным для народов обеих стран. По словам пресс-секретаря, российско-китайские отношения затрагивают многие сферы, от экономики и инвестиций до гуманитарных аспектов.

Около 13:40 мск официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Кремле, продлившись около 3,5 часа. Теперь ожидается, что представители российской и китайской сторон подпишут ряд документов о сотрудничестве. После чего должна будет состояться неформальная часть — беседа лидеров за чаем, где они пообщаются с глазу на глаз по самым чувствительным темам.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая. Его визит продлится до 10 мая. Председатель КНР примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Китайский лидер отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.