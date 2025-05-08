Москва, 8 мая, 2025, 14:01 — ИА Регнум. ВСУ до начала объявленного Россией перемирия за сутки потеряли в зоне СВО до 1545 человек. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

В частности, в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» противник потерял до 195 человек и несколько единиц техники и вооружений, в том числе РСЗО «Град».

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области», — сказано в сообщении.

Потери противника в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр» составили до 80 человек, группировки «Центр» — до 510 человек, группировки «Юг» — до 290 человек, группировки «Запад» — до 235 человек, группировки ВС РФ «Восток» — до 215 человек. Также до начала перемирия российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны также сообщили, что ВСУ, несмотря на объявление Россией режима перемирия, не прекратили боевые действия. С начала суток было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.

В военном ведомстве рассказали, что ВСУ в указанный срок предприняли две попытки прорыва через государственную границу в Курской области, а также атаку в районе Дзержинска в ДНР. Деструктивные действия Киева подтверждают его стремление не допустить урегулирования конфликта мирным путём, подчеркнули в Минобороны.

Российские войска полностью прекратили ведение боевых действий и строго соблюдают режим прекращения огня, при этом зеркально реагируя на нарушения со стороны Киева, добавили в ведомстве.

28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве. В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.