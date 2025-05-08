Москва, 8 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Зарубежные политики не боятся приезжать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Так он ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киев не может гарантировать безопасность для мировых лидеров, которые приедут в Москву 9 Мая.

«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем», ― процитировало RT кубинского лидера.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что киевский режим не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов заявил ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы глава киевского режима показал свою звериную сущность. Политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что к агрессивным заявлениям Зеленского стоит относиться серьезно.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 мая заявил, что в случае, если украинские формирования попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацизмом, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. При этом заявления главы киевского режима он назвал словесной провокацией.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы. На следующий день Ушков уточнил, что президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит изменили решение и не посетят торжества.

Ряд лидеров уже прибыли в Москву. В частности, 8 мая прилетели президенты Республик Сербской и Белоруссии Милорад Додик и Александр Лукашенко, а также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.