Москва, 8 мая, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пока не обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

EPA/ТАСС

«Нет, пока нет», — ответил Песков на вопрос, затрагивалась ли тема Украины на российско-китайских переговорах в Кремле.

Представитель Кремля заявил, что Россия нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем, который является для нее важным партнером.

Накануне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попытку украинских дронов атаковать российскую инфраструктуру, призвал международное сообщество создать условия, не допускающие обострения украинского конфликта. Он отметил, что наиболее срочная задача сейчас — избежать эскалации напряженности.

Как сообщало ИА Регнум, официальные переговоры лидеров России и КНР продлились 3,5 часа. Ранее Песков отмечал, что в рамках встречи Путина и Си Цзиньпина запланировано длительное общение в разных форматах, в том числе и один на один.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его визит продлится до 10 мая.

Лидер Китая отметил, что его встреча с президентом России придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. Россия и Китай будут вместе отстаивать результаты Победы во Второй мировой войне, подчеркнул Си Цзиньпин.