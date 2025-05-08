Москва, 8 мая, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина завершились спустя 3,5 часа.

Алексей Даничев/РИА Новости

Ожидается, что представители российской и китайской сторон подпишут ряд документов о сотрудничестве. После чего должна будет состояться неформальная часть: беседа лидеров за чаем, где они пообщаются с глазу на глаз по самым чувствительным темам.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Си в ходе переговоров не обсуждали вопросы урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что РФ нацелена на продолжение позитивного диалога с Китаем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве будет затронут широкий круг вопросов двустороннего и международного характера. Запланировано подписание ряда соглашений.

После визита председателя КНР, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путин посетит торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, которые пройдут в Пекине 3 сентября.

Как передавало ИА Регнум, председатель КНР прибыл в Москву 7 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал о том, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Большинство лидеров уже прибыли в Москву. В частности, Путин уже провёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, президентом Кубы и рядом других руководителей.