Москва, 8 мая, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Заявления Нацбанка Украины о переходе от доллара к евро в качестве «базовой валюты» свидетельствуют о желании республики поскорее вступить в ЕС. Об этом в разговоре с ИА Регнум заявил российский экономист Михаил Беляев. Он считает, что на пути в Евросоюз у Киева много препятствий, и «замена» доллара на евро не исправит ситуацию.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Эксперт прокомментировал руководителя главного украинского банка Андрея Пышного о том, что Киев начинает рассматривать возможность отказа от доллара США для более тесной привязки своей валюты к евро.

«Глава украинского нацбанка объясняет решение планами по вступлению в ЕС. То есть он считает, что его страна — сильный кандидат на членство в Союзе, поэтому логично ориентироваться на евро, а не доллар. Но вступление в ЕС по-прежнему под большим вопросом. Ни по каким экономическим параметрам, по государственному долгу, по темпам инфляции, по платёжному балансу Украина требованиям объединения не соответствует. Понятно, что европейцы могут сделать исключение, исходя из своих каких-то соображений, и принять страну. Однако не потому, что очень хотят этого, а только с целью облегчить себе работу по восстановлению украинской экономики, запустить руки в различные фонды Европейского союза, «осваивать» эти деньги на территории Украины», — подчеркнул Беляев.

Что же касается «привязки» к евро вместо доллара, то, по мнению собеседника агентства, иначе как бредом это назвать нельзя.

«Другого слова у меня нет. Когда говорят, будто что-то к чему-то привязано, те, кто несёт вот эту чушь, — попробовали бы внятно объяснить, что это вообще обозначает? Если товаропотоки и расчёты в какой-то валюте превалируют, тогда можно говорить, что да, одна валюта непосредственно влияет на другую. Впрочем, никто не мешает никакой стране «переходить» с долларов на евро, с евро на доллары. Дело в том, что на самом деле это никаких проблем ровным счётом не решает. Ни для украинской экономики, ни для гривны; все эти шаги ничего не означают. Просто в каких-то расчётах будут стараться применять, где возможно, не доллары, а евро. Вот и всё. Бессмысленно надеяться, что это каким-то образом изменит экономику, чудодейственным образом повлияет на национальную валюту. Просто бред людей, которые не знают, о чём они говорят. То есть они повторяют вот такие заезженные какие-то фразы, лозунги, которые не имеют совершенно никакого экономического содержания», — резюмировал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил партнёров по ЕС о том, что возможное принятие в его состав Украины приведёт к банкротству Союза. Кроме того, он раскритиковал главу Европейской комиссии (ЕК — высший орган исполнительной власти ЕС) Урсулу фон дер Ляйен за её поддержку киевского режима оружием и деньгами.

Венгрия — не единственный член ЕС, выступающий против активной помощи Украине. В частности, Словакия также высказывается против спонсирования киевского режима. Такой расклад сил в Европе осложняет перспективы украинского членства в Союзе, даже несмотря на поддержку со стороны ЕК.