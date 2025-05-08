Москва, 8 мая, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Члены семей бойцов спецоперации, которые нуждаются в реабилитации, будут бесплатно получать путевки в соответствующие учреждения. Об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Тарасов/РИА Новости

Согласно данному документу, родителям, супругам, братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и совершеннолетним детям ветеранов спецоперации, получивших ранения и нуждающихся в реабилитации, будут бесплатно выдавать путевки в санатории и иные государственные учреждения для сопровождения своих родственников.

При этом воспользоваться такой возможностью получится лишь одному члену семьи и лишь один раз на каждый случай получения ранения.

Данный указ президента распространяется не только на родственников военнослужащих, но и на членов семей бойцов Росгвардии, а также сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, СК, которые получили увечья, работая в зоне СВО.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Главой комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

19 апреля Минобороны РФ сообщило, что в России начали работу 12 реабилитационных центров для участников спецоперации. В них специалисты персонально сопровождают каждого бойца СВО, пока он проходит лечение и восстановление. Для всестороннего восстановления в центрах установлены барокамеры, кабинеты виртуальной реальности и устройства для локомоторной терапии.