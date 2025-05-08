Москва, 8 мая, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Многие иностранные компании заинтересованы в возвращении на российский рынок и ведут активные прямые переговоры. Об этом 8 мая сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Мы видим, что действительно идет много дискуссий и многие компании заинтересованы, в основном не публично», ― отметил он.

Дмитриев добавил, что речь идет о предприятиях в различных отраслях. Он отметил, что этот процесс уже идет, и одним из его хороших индикаторов является то, что регистрируется всё больше иностранных товарных знаков.

Кроме того, глава РФПИ подтвердил свой прогноз, что уже во втором квартале этого года может быть первый факт возвращения.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона ведёт непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в страну и ряд компаний сможет возобновить работу в России после определённых согласований. Однако, по словам российского лидера, преимущество будет на стороне отечественных производителей. 19 апреля глава государства поручил утвердить и постоянно актуализировать список компаний из недружественных стран, сокративших бизнес в России после начала специальной военной операции. Президент также предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги.

Как передавало ИА Регнум, правительство разрабатывает предварительные критерии, соответствие которым позволит ушедшим с 2022 года зарубежным компаниям возобновить работу в России. По данным источника, в числе базовых условий фигурируют отсутствие долгов по зарплатам и налогам, сохранение выплат сотрудникам при уходе с рынка, а также непричастность к финансированию Вооруженных сил Украины или нежелательных организаций.

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи заявил, что около трети компаний США, которые продали активы в России, уходя из страны после начала спецоперации в 2022 году, уже лишились права выкупить бизнес обратно.