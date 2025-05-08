Москва, 8 мая, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Удары, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят по российской территории после объявления перемирия, доказывают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта мирным путем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Lev Radin/Global Look Press

«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем», — указано в публикации.

В оборонном ведомстве также уточнили, что ВС России зеркально реагируют на эти нарушения режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Так, 6 мая российские средства ПВО сбили 524 дрона противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.