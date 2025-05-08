Минобороны отметило отсутствие у Киева стремления к миру
МО: удары Украины по РФ при объявленном перемирии доказывают ее нежелание мира
Москва, 8 мая, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Удары, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят по российской территории после объявления перемирия, доказывают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта мирным путем. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем», — указано в публикации.
В оборонном ведомстве также уточнили, что ВС России зеркально реагируют на эти нарушения режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима.
Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.
В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Так, 6 мая российские средства ПВО сбили 524 дрона противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.