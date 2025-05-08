Москва, 8 мая, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Россия стала мировым лидером по закупкам китайских автомобилей. Об этом заявил президент Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он подчеркнул, что Россия и Китай последовательно укрепляют комплексное взаимодействие в сфере промышленности и высоких технологий.

«Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что вместе с тем приветствует создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Китай в первый раз за полгода увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию, в месячном выражении показатель вырос почти втрое. Всего с января по март Россия закупила у Китая легковых автомобилей на 1,35 млрд долларов, а грузовых — на 98,5 млн долларов.

Ранее, по данным китайской таможни, поставки автомобилей из Китая в Россию сокращались с октября из-за роста утилизационного сбора. В январе КНР снизила продажи до минимумов с конца зимы 2023 года.