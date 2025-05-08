Москва, 8 мая, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Российские военные сорвали две попытки украинских сил прорваться в Курскую область, предпринятые в период трехдневного перемирия. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ строго соблюдают режим прекращения огня, который вступил в силу с наступлением полуночи 8 мая. Они временно не используют авиацию, ракеты, артиллерию и беспилотники, при этом ВСУ ведение боевых действий не прекратили.

«Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Российская сторона зафиксировала 488 нарушений перемирия Украиной. В частности, по всей линии фронта ВСУ совершили 173 обстрела позиций РФ из ствольной артиллерии, танков и минометов и 300 атак с применением БПЛА. В четырех случаях применялись реактивные системы залпового огня, уточнили в МО РФ.

Киевский режим своими преднамеренными деструктивными действиями подтверждает, что не стремится к урегулированию конфликта мирным путем. Российская сторона будет зеркально и адекватно отвечать на все преступные посягательства Киева, подчеркнули в ведомстве.

Трехдневное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин в честь 80-летия Великой Победы, будет действовать до 00:00 мск 11 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия предложила перемирие для проверки готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира. Реакция Киева на инициативу, добавил он, послужит своего рода тестом, так как Москва ожидает не двусмысленных заявлений, а окончательных действий по деэскалации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг эту мирную инициативу, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобные заявления — классическая угроза со стороны террориста международного масштаба. Она подчеркнула, что слова Зеленского в очередной раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.