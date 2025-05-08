Москва, 8 мая, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил России до начала объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия освободили село Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая подразделения группировки российских войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое в ДНР. 6 мая бойцы группировки ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Лысовка.

Перемирие, которое президент России Владимир Путин объявил на День Победы, вступило в силу 8 мая. Оно начало действовать в 00:00 мск и завершится в 00:00 мск 11 мая. На время действия перемирия Вооруженные силы России останавливают все боевые действия. Как заявили в Кремле, российская сторона считает, что Киев должен последовать ее примеру. Если Украина нарушит перемирие, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

По данным Минобороны, ВСУ не прекратили боевые действия. С начала суток 8 мая было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. В частности, украинские формирования предприняли две попытки прорыва через государственную границу в Курской области, а также атаку в районе Дзержинска в ДНР. Деструктивные действия Киева подтверждают его стремление не допустить урегулирования конфликта мирным путём, подчеркнули в ведомстве.

При этом ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.