Москва, 8 мая, 2025, 13:06 — ИА Регнум. ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на объявление Россией режима перемирия. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Минобороны.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

С начала суток было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что ВСУ предприняли две попытки прорыва через государственную границу в Курской области, а также атаку в районе Дзержинска в ДНР. Деструктивные действия Киева подтверждают его стремление не допустить урегулирования конфликта мирным путём, подчеркнули в Минобороны.

Российские войска полностью прекратили ведение боевых действий и строго соблюдают режим прекращения огня, при этом зеркально реагируя на нарушения со стороны Киева, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста международного масштаба. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.

В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Российские средства ПВО 6 мая сбили 524 дрона противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.