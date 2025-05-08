Москва, 8 мая, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Вооруженными силами России строго соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вооруженными силами России строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами», — отмечает российское Минобороны.

По данным военного ведомства, несмотря на объявление режима перемирия, формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Уточняется, что с начала введения перемирия было зафиксировано 488 нарушений со стороны ВСУ.

Более того, уточняет МО РФ, вооруженные украинские формирования предприняли две попытки прорыва: через госграницу в Курской области и атаку в районе Дзержинска в ДНР.

«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем. В этих условиях ВС РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — говорится в сообщении.

28 апреля президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни 80-летия Победы. На время действия перемирия ВС РФ останавливают все боевые действия. Как заявили в Кремле, российская сторона считает, что Киев должен последовать ее примеру. Если Украина нарушит перемирие, российская армия даст адекватный и эффективный ответ.

Как передавало ИА Регнум, перемирие вступило в силу в 00:00 мск 8 мая. Действие перемирия завершится в 00:00 мск 11 мая.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг инициативу Москвы, заявив, что не хочет «играть в игры» по выводу России «из изоляции». Он также выступил с угрозами атаковать парад Победы 9 мая в Москве.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Украина 9 мая попытается атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.