Минск, 8 мая, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Белоруссия не собирается становиться частью других государств, однако хочет быть интересной для стран по соседству. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на открытии нового Международного выставочного центра в Минске.

ИЗВЕСТИЯ/Иван Смирнов Александр Лукашенко

«Если не будем ориентироваться на будущее, если не будем создавать объекты будущего, мы будем постоянно уязвимы, постоянно нас будут в спину толкать, и будете на кухне шушукаться: «В какой состав мы войдем завтра? В какую страну, внутрь, войдем?». Мы никуда не собираемся входить, мы всегда будем стоять рядом, но чтобы стоять рядом, мы должны быть интересны тем, кто с нами рядом», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также уточнил, что Белоруссия развивает самые передовые технологии. По его словам, только так его страна сможет переступить через одну, а может, две ступени развития.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая Лукашенко прибыл в Москву. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным.